Dragon Ball Super: un cosplay di Caulifla Super Saiyan dell'italiana Ilaria Kujo

Con l'arrivo di Dragon Ball Super, Toei Animation ha notevolmente ampliato l'universo di Akira Toriyama, con l'autore originale che ha partecipato alla stesura delle varie saghe e della storia. Sono quindi arrivati nuovi guerrieri, per la maggior parte provenienti da altri universi, dando vita al Multiverso di Dragon Ball.

Ci sono quindi nuovi combattenti antropomorfi, non soltanto dall'aspetto umano. Ci sono però anche i corrispettivi dei saiyan, nell'universo gemello al 7, che fanno tra l'altro parte della spedizione del Torneo del Potere. Durante questa saga di Dragon Ball Super conosciamo nuove guerriere femminili che riescono a ritagliarsi un ruolo di rilievo.

La più carismatica è certamente Caulifla, una guerriera dai lunghi e ampi capelli neri, sempre irti sulla testa, ed è in grado di sfruttare il potere da super saiyan e anche la fusione con danza Metamor. La guerriera si mette bene in mostra durante il Torneo del Potere, affrontando Goku. A distanza di tanti anni dall'ultima apparizione, la rivediamo grazie a una cosplayer italiana. Ilaria Kujo, in arte anche conosciuta come Himawari, ha creato questo cosplay di Caulifla versione Super Saiyan con top rosa e pantaloni viola, proprio come nell'anime.

