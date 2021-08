Dragon Ball Super: un cosplay di Goku Black al femminile nelle foto di Yoselin

Nel 2015 è tornato Dragon Ball con un anime midquel che ha portato con sé anche un manga disegnato da Toyotaro e supervisionato dall'autore originale, Akira Toriyama. Questa nuova versione dell'opera con i saiyan si intitola Dragon Ball Super e al momento ha già portato con sé saghe nuove di zecca con personaggi mai introdotti prima d'ora.

Archiviata la prima fase che ha ripresentato agli appassionati la storia dei due film Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei e Dragon Ball Z: La Resurrezione di 'F', la storia è entrata poi nel vivo con contenuti inediti. Una delle saghe che finora ha riscosso molto successo è stata quella di Zamasu che fu presentata sconvolgendo i fan: arrivò infatti nella timeline alternativa di Trunks un Goku vestito di nero che fu chiamato Goku Black.

In breve tempo la saga si svolse e Goku Black divenne uno dei personaggi più amati di Dragon Ball Super, con una storia ancora oggi ritenuta interessante. Tuttora il personaggio è molto amato come dimostrato dalle sue apparizioni in Super Dragon Ball Heroes ma anche sui cosplay che circolano in rete. La cosplayer Yoselin, grande amante di Dragon Ball e Dragon Ball Super e che ha già presentato ai fan altri personaggi dell'opera, ha portato sulla sua pagina Instagram un cosplay di Goku Black al femminile riproducendo alla perfezione il costume a tinte grigie e nere e non dimenticandosi dei dettagli minori.