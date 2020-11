Dragon Ball Super: in questo cosplay Kefla è pronta ad affrontare i suoi avversari

Dopo i tanti saiyan maschi presentati nel corso di Dragon Ball Z, è stato il turno di qualche esponente femminile della razza. Il primo di questi arrivò in uno special su Bardack, ma la maggior parte dei saiyan donna sono arrivati nella saga grazie a Dragon Ball Super e al Torneo del Potere che ha messo in gioco i guerrieri dell'Universo 6.

Le saiyan sono Kale e Caulifla, due ragazze che hanno davvero dato del filo da torcere ai protagonisti di Dragon Ball Super dell'Universo 7. Ma le loro capacità sono andate molto oltre quelle previste quando hanno utilizzato la fusione tramite orecchini Potara per dare vita alla super Kefla.

Nel corso dei mesi abbiamo potuto vedere tanti cosplay dedicati a Kale e Caulifla, adesso invece ne arriva uno proprio sulla fusione delle due guerriere saiyan. Ad affrontare Goku e gli altri ci pensa questo cosplay di Kefla realizzato da Dima Batalov. La cosplayer russa non è la prima volta che entra nel mondo di Dragon Ball Super. Stavolta l'ha fatto con la saiyan in versione normale, quindi con i capelli neri che richiamano in parte alle due guerriere, e lo stesso accade per i vestiti rossi, tra maglietta e pantalone attillato adatto per la battaglia.

I fan di Dragon Ball Super hanno dato anche sfogo all'immaginazione pensando una versione di Kefla ottenuta con fusione Metamor.