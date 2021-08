Dragon Ball Super: questo cosplay di Piccolo ha un'aura potentissima

Tra i personaggi più famosi di Dragon Ball c'è sicuramente Piccolo, il namecciano che abbiamo conosciuto in Italia col nome Junior in virtù del doppiaggio storico di Mediaset. Il demone vede figlio del Grande Mago Piccolo era inizialmente un nemico, ma si è poi scoperto essere un alieno, innescando tutta una serie di scoperte.

Pian piano perde il suo ruolo da antagonista e diventa un alleato dei protagonisti di Dragon Ball, diventando addirittura una sorta di padre per Gohan. Seppur sia un guerriero forte, in Dragon Ball Super perde un po' il suo ruolo e diventa invece un mentore per i più giovani, nonostante Piccolo stesso non sia poi così vecchio.

Rimane comunque un guerriero dall'aura potentissima che si mette in mostra nei combattimenti più adatti a lui. Il cosplayer Claude Xavier ha deciso di tingersi di verde e di indossare i pesantissimi abiti bianchi e viola del namecciano. Il cosplay di Piccolo, o Junior se preferite, in basso replica tutta la potente aura del guerriero di Dragon Ball Super. La pelle verde e le escrescenze rosa fanno parte della trasformazione, conclusa con il famoso mantello bianco svolazzante, il copricapo a turbante bianco e viola e la tunica viola ereditata anche da Gohan.