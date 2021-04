Dragon Ball Super: la cosplayer Giulia Valeriani nei panni di una potente C18

Dragon Ball Super ha lanciato tanti personaggi femminili completamente nuovi nell'universo immaginato decenni fa da Akira Toriyama. Al fianco di Chichi, Bulma, C18 e Videl sono apparse ragazze, in particolare durante il Torneo del Potere, che hanno messo i bastoni tra le ruote a Goku e agli altri protagonisti.

Nonostante tutte queste aggiunte, una delle ragazze più popolari di Dragon Ball Super rimane C18. L'androide bionda che iniziò la sua carriera come antagonista durante la saga di Cell, divenne poi un'alleata oltre che moglie di Crilin. Anche se molto attaccata al denaro, C18 si è più volte data da fare intervenendo a favore dei protagonisti di Dragon Ball Super.

L'abbiamo vista con tanti outfit, partendo da quello classico di jeans con lo stemma del Red Ribbon in Dragon Ball Z, passando poi per la divisa con maglia bianca e gilet nero, arrivando poi a quello della tuta fucsia in Dragon Ball Super. La cosplayer e istruttrice di fitness italiana Giulia Valeriani, nota anche col nickname Moonchild_77 su Instagram, ha presentato i suoi cosplay di C18 con tutti i vestiti mostrati nella serie.

In basso possiamo vedere la sequenza di foto postate negli ultimi mesi sulla pagina Instagram della cosplayer nostrana. Cosa ne pensate di questi cosplay a tema Dragon Ball Super? Le battaglie di C18 in Dragon Ball Z sono state accompagnate dalle musiche di Shunsuke Kikuchi, che ci ha lasciato negli ultimi giorni.