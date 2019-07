Dragon Ball Super: ecco la cover in anteprima del volume 10

In Giappone il manga di Dragon Ball Super è arrivato al nono volume, e l'edizione di Weekly Shonen Jump rilasciata questa settimana ci fornisce un'anteprima della cover del decimo tankobon. Diamogli un'occhiata.

La copertina si presenta in bianco e nero non essendo ancora in fase di stampa, e presenta in primo piano Merus con alle sue spalle gli altri protagonisti dell'arco corrente nel manga. Ciò che colpisce maggiormente l'attenzione sono i volti di Goku e Vegeta, nell'artwork vestiti da pattugliatori galattici, e il perfido Moro che si staglia dietro di loro.

La data d'uscita del volume 10 è prevista per il 2 Agosto 2019 in Giappone, sia in formato fisico che digitale. Il tankobon conterrà 192 pagine, secondo quanto riporta il sito ufficiale di Shueisha, e con tutta probabilità andrà a coprire i capitoli dal 45 al 48 che mettono in scena la battaglia dei nostri protagonisti sul pianeta Namek contro Moro.

Sicuramente il volume comprenderà anche degli extra di cui non siamo attualmente a conoscenza, ma con l'avvicinarsi del rilascio ne sapremo sicuramente di più. La saga corrente di Dragon Ball Super ha soddisfatto finora i fan del franchise di Toriyama, che hanno trovato in Moro un villain convincente e nei nuovi personaggi introdotti - come Merus - delle scelte azzeccate.

Il pattugliatore galattico ha mostrato tutta la sua abilità nel combattimento contro l'antagonista, che è stato messo in difficoltà dalle tecniche utilizzate da Merus, il quale è riuscito a riportarlo su Namek per dare la possibilità a Goku e Vegeta di liberare il loro pieno potere.

Proprio Merus è stato oggetto di una fan art realizzata da un fan, mentre nel caso non lo sapeste, è stata annunciata la data d'uscita del capitolo 50.