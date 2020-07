Dragon Ball Super: la cover ufficiale del Volume 13 per la prima volta in alta definizione

Dopo due settimane di tira e molla, è finalmente stata mostrata la splendida copertina ufficiale del Volume 13 di Dragon Ball Super, questa volta in alta definizione e a colori. Come anticipato dai primi leak, i protagonisti della cover sono Goku, Vegeta e Molo, e la data di uscita del Volume è fissata per il 4 agosto 2020.

Questa nuova raccolta includerà i capitoli dal 57 al 60, rispettivamente intitolati La battaglia di ognuno, Arriva Son Goku, Attivato! Ultra Istinto Omen! e L'errore di calcolo di Merus (titoli non ufficiali). Il Volume sarà composto da poco meno di 200 pagine e mostrerà il climax dello scontro tra i Saiyan e il Divoratore di Pianeti.

Vi ricordiamo che in Italia, Edizioni Star Comics ha attualmente pubblicato i primi 11 Volumi, e che il dodicesimo dovrebbe arrivare nel mese di ottobre 2020. L'attuale arco narrativo, denominato "Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica" è in corso dal dicembre del 2018 e sembrerebbe essere vicino alla conclusione. Il prossimo capitolo sarà pubblicato nel mese di agosto.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la copertina? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nostro approfondimento sull'ultimo capitolo di Dragon Ball Super.