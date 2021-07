Dragon Ball Super: ecco la cover del Volume 16 ma in HD

Il conto alla rovescia è iniziato. Tra qualche ora debutterà su Manga Plus il nuovo attesissio capitolo di Dragon Ball Super che negli ultimi giorni ha davvero fatto parlare di sé per la tanto attesa nuova trasformazione di Vegeta. In attesa dell'uscita, ecco uno sguardo alla cover a colori del prossimo volume.

La Saga di Granolah sarà l'arco narrativo che aprirà il nuovo tankobon dopo le vicende con Molo antagonista. L'ultimo superstite del Pianeta Cereal, sopravvissuto ad un'invasione saiyan ai tempi dell'impero di Freezer, vive la sua vita con un profondo sentimento di vendetta che vuole portare a compimento.

Al fine di raggiungere il suo obiettivo Granolah ha persino espresso un desiderio a Toronbo, il drago delle due sfere del Pianeta Cereal. Al costo del futuro, il Cereleano è così diventato il guerriero più forte dell'universo, ma non sa che in mezzo al suo cammino ci sono ancora Goku e Vegeta. Nel 16° volume, dunque, assisteremo al primo incontro tra Granolah con Goku e Vegeta. Un primo sguardo alla copertina a colori è possibile darla grazie alla tavola in alta qualità allegata in calce alla notizia. L'uscita conterrà dunque i capitoli dal 69 al 72, mentre l'uscita è prevista il prossimo 4 agosto.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa cover? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.