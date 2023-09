Dragon Ball Super: in che modo crescono i Saiyan? Il loro sviluppo spiegato bene

La Terra di Dragon Ball è abitata da terrestri, umani come quelli della vita vera, ma che si trovano in un ambiente dove esistono ancora dinosauri e creature antropomorfe, ma anche particolari. L'universo però è vasto e quindi ci sono tantissime razze che abitano i vari pianeti, alcune estinte e altre no.

Una delle razze più famose è quella dei saiyan. Inizialmente, Goku sembrava un umano normale con la coda di scimmia capace di trasformarsi in uno scimmione enorme, una situazione che non sembrava troppo stramba, visto Akira Toriyama cosa aveva presentato in Dragon Ball. La realtà però non è questa dato che, con la saga dei saiyan, la prima della fase Z, è stata presentata la razza aliena a cui appartiene Goku, che poi è stata man mano esplorata e approfondita.

I saiyan sono umanoidi in tutto e per tutto, ma in realtà hanno diverse differenze con i terrestri. In che modo crescono i Saiyan? Goku, Gohan, Goten e Trunks sono i saiyan che i lettori hanno potuto vedere da giovani prima e nella fase adolescenziale e adulta poi. Tutti hanno una particolarità: sembrano cresciuti all'improvviso durante la loro adolescenza o nella loro giovane età adulta. Goku, che era basso e tozzo, divenne improvvisamente un uomo in occasione dell'ultimo torneo Tenkaichi. Anche Gohan subì una trasformazione simile, mentre ancora più palese è stata l'evoluzione di Goten e Trunks in pochi mesi.

Questo perché i saiyan crescono in maniera repentina durante l'adolescenza, senza regole fisse ma comunque con un salto fisico pazzesco che li può rendere anche irriconoscibili. Ci sono particolarità anche per quanto riguarda i capelli dei saiyan.