Dragon Ball Super: Crilin come Muten in questa fan art, lo vedremo mai ai massimi livelli?

Uno dei primi personaggi ad essere aggiunti all'universo di Dragon Ball fu Crilin. Il bimbetto dalla testa pelata che corruppe il famoso Maestro Muten divenne poi un inseparabile compagno di Goku, nonostante per Toriyama sarebbe durato poco, almeno nei progetti iniziali. E invece lo ritroviamo a combattere anche in Dragon Ball Super.

Il ragazzo si è più volte dimostrato essere il terrestre più forte e inevitabilmente dietro dei giganti della galassia come Goku, Vegeta, Gohan e Piccolo. Ma non si è mai perso d'animo e anche nel nuovo anime e manga di Dragon Ball Super continua ad allenarsi per diventare sempre più forte e poter proteggere il suo pianeta.

Il fan Kapasuso lo vuole però ancora più potente, e trasmette questo suo parere tramite una fan art pubblicata anche sul noto social Reddit. L'illustrazione che potete vedere in fondo alla notizia mostra un Crilin completamente potenziato così come fece il Maestro Muten diverse volte nel corso della saga di Dragon Ball. A potenza massima, questo Crilin si gonfia a livello muscolare e diventa più grosso, scatenando una forza senza limiti con tanto di aura con fulmini.

Non lo vedremo di certo nell'attuale saga con Molo, dove potrebbe essere necessario un altro intervento per salvare la Terra. Rimanendo invece nell'ambiente fan art, un altro estimatore di Dragon Ball ha provato a disegnare Goku in versione Studio Ghibli.