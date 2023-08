Dragon Ball Super: Crilin è un fan di ONE PIECE? L'easter egg che nessuno ha notato

Eiichiro Oda è riuscito nel compito all'apparenza impossibile di sostituire Akira Toriyama e il suo Dragon Ball e a oggi ONE PIECE è l'opera che a oggi gode della maggior popolarità al mondo. Persino Toyotaro ha celebrato i pirati creati dal maestro nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super.

Crilin è un grande fan di ONE PIECE. È questa la notizia che nelle ultime ore sta facendo impazzire il fandom. Ma da dove nasce questa credenza? Il tutto ha origine nel capitolo 95 di Dragon Ball Super, attualmente impegnato nell'adattamento della Saga dei Super Hero.

La famiglia di Crilin è al centro delle prime pagine del più recente capitolo pubblicato da Toyotaro. Impegnati in un'uscita di famiglia, Crilin, C-18 e Marron sono appena usciti dal cinema e si stanno per recare presso un ristorante. Il Guerriero Z viene richiamato in servizio, ma in questi pochi panel sono nascosti due dettagli che ai più sono sfuggiti. Il primo di questi, come vi avevamo già riportato, è il naso di Marron in Dragon Ball Super 95.

Abbandonato il Gi del Maestro delle Tartarughe, Crilin indossa una t-shirt chiara su cui è inciso un particolare logo. Questo recita la parola ONE sopra il simbolo CND (Campaign for Nuclear Disarmament), il simbolo della pace. Se in italiano questo sembra uno slogan per la pace, in lingua inglese assume tutt'altro significato. La maglia può essere infatti interpretata come one peace, che nella lingua parlata diviene ONE PIECE.