Dragon Ball Super, Crilin è il terrestre più potente? Il livello del miglior amico di Goku

Quando Goku e Vegeta si allontanano dalla Terra per fronteggiare minacce galattiche, esseri millenari, o semplicemente tornei per difendere il destino dell’universo, la responsabilità della difesa del pianeta viene affidata ai grandi combattenti terrestri conosciuti nella serie originale di Dragon Ball, come Crilin.

Presentato nei primi capitoli del manga come nuovo studente della scuola della tartaruga, col passare degli anni Crilin è diventato il miglior amico di Goku, e ha maturato una grande esperienza sul campo di battaglia, venendo riconosciuto come uno dei migliori combattenti terrestri, al fianco di Tenshinhan e il Maestro Muten. L’introduzione della razza dei Saiyan, degli androidi e di altre creature, tuttavia, finirono per aggiungere guerrieri molto più abili e in alto nella scala di potere dell’opera di Toriyama.

Proprio per l’arrivo di nuove minacce, Crilin decise di tornare ad allenarsi seriamente, raggiungendo un ottimo livello, tale da costringere Goku a trasformarsi in Super Saiyan per tenergli testa durante uno scontro di preparazione. Sebbene ora Crilin si sia quasi definitivamente ritirato dai campi di battaglia, vista la sua ultima partecipazione nell’arco di Super Hero, resta un grande combattente nella storia del franchise, e il miglior guerriero terrestre.

Un titolo importante, che per anni ha condiviso con Tenshinhan, ma che per essere effettivo bisogna escludere gli androidi del Dr. Gelo, basati su esseri umani, e il grande maestro Muten. Se per gli androidi l’appunto risulta superfluo, altrettanto non si può dire per Muten, il quale, nonostante abbia oltre 400 anni, riesce ad affrontare avversari straordinariamente potenti, come ha dimostrato prima nell’arco del Torneo del Potere e poi nella saga dei prigionieri della pattuglia galattica.

Se Crilin è riuscito a dare fastidio a Cell Max, Muten è riuscito ad evitare una raffica di colpi da Jiren, piuttosto agitato, ma anche ad infliggergli un colpo ben assestato e molto potente, dimostrando abilità ed esperienza impareggiabili per Crilin allo stato attuale. In breve, anche se c’è una sostanziale differenza d’età, Muten resta ancora superiore a Crilin, e merita lui il titolo di miglior combattente della Terra.

