Dragon Ball Super: Crillin raggiunge l'Ultra Istinto in un artwork di un fan

Rispetto al suo amico Goku - che durante il Torneo del Potere di Dragon Ball Super ha ottenuto l'Ultra Istinto - Crillin non ha brillato particolarmente nella competizione. Un fan ha deciso di invertire il corso degli eventi rappresentando Crillin nella forma divina, mentre è sul punto di scagliare un enorme Kienzan.

Ovviamente, come potete notare dall'immagine in basso all'articolo, a Crillin manca la capigliatura grigia tipica della trasformazione, nonostante ciò le pupille rimangono di color argento, così come l'aurea trasparente che scorre intorno al suo corpo.

Il vestito è strappato, mettendo in mostra le ferite e la robusta muscolatura tipica di Goku, mentre sopra di lui si sta formando un gigantesco Kienzan pronto a ferire un eventuale nemico. Essendo L'Ultra Istinto una trasformazione non strettamente legata alla stirpe Saiyan, in teoria anche per Crillin esiste - anche se molto remota - la possibilità di raggiungere questo stadio.

Per quanto riguarda Goku, invece, nell'arco narrativo attuale del manga il personaggio ha necessità di trasformarsi in questo stadio per fronteggiare Moro, che in più occasioni si è dimostrato superiore sia al Saiyan terrestre che a Vegeta, grazie alle sue abilità magiche.

Attualmente Goku si sta allenando con Meerus, mentre Vegeta si è recato sul pianeta di Yardrat allo scopo di imparare una delle tecniche caratteristiche degli abitanti del pianeta, per poi ritornare più forte di prima sul campo di battaglia.

In un articolo dedicato abbiamo ipotizzato cosa succederà dopo che Goku avrà padroneggiato l'Ultra Istinto; Secondo voi, chi è più forte tra Gogeta e Vegeth in Dragon Ball Super?