Dragon Ball Super e il criptico messaggio di auguri nel 2021: novità per l'anime?

Nel 2015 fu creato l'account per l'anime di Dragon Ball Super, midquel dedicato a Dragon Ball e che porta i personaggi dell'opera di Akira Toriyama verso vette divine e contro nemici formidabili. A distanza di ormai 6 anni, Dragon Ball Super è ancora nel cuore degli appassionati nonostante l'anime sia fermo da diversi anni dopo la sua conclusione.

Adesso che siamo entrati nel 2021, la produzione dell'anime di Dragon Ball Super ha voluto dare i propri omaggi tramite l'account Twitter ufficiale. "Kiyoshi Hikawa, grazie per aver superato i tuoi limiti cantando 'Limit x Survivor' al Kohaku Uta Gassen. La scena col cambio di costume è stata figa."

"Auguriamo a tutti il miglior 2021 possibile, anche all'anime di Dragon Ball!!" Queste sono le parole inserite nel messaggio che passano quindi dal riferimento allo spettacolo di Hikawa a un saluto ai fan per il 2021, ma proprio l'ultima frase ha fatto pensare che ci sia qualcosa che bolle in pentola per l'anime di Dragon Ball, magari il tanto agognato sequel di Dragon Ball Super di cui si vocifera da anni.

Ovviamente il messaggio potrebbe riferirsi semplicemente a degli auguri generici senza nessun doppio senso e dovremo solo aspettare annunci ufficiali prima di poter gioire per il ritorno di Dragon Ball Super in TV. Anche Hiro Mashima di EDENS ZERO ha fatto i suoi auguri ai fan.