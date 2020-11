Dragon Ball Super: data d'uscita del capitolo 66 e altre novità, le uscite di novembre

In attesa di dicembre e del Jump Festa 2021, evento che presumibilmente riserverà piacevoli sorprese per il franchise legato al capolavoro di Akira Toriyama e del suo erede, Toyotaro, ripercorriamo insieme tutte le novità in dirittura d'arrivo su Dragon Ball Super per il mese di novembre che si preannuncia estremamente interessante.

Anche se tutte le attenzioni sono già rivolte al mese prossimo, quando aprirà definitivamente il panel dedicato a Dragon Ball Super al Jump Festa 2021, le indiscrezioni e le voci di corridoio hanno ripreso a correre in giro per il web. Ad ogni modo, prima di scoprire cosa accadrà al futuro di DB Super, sia dal fronte anime che dalla controparte cartacea, ripassiamo le uscite dedicate all'opera in arrivo nei prossimi giorni:

L'uscita del Volume 10 di DBS Color, il 4 novembre;

Primi spoiler del Capitolo 66 di Dragon Ball Super in arrivo il 13 novembre;

in arrivo il 13 novembre; 10° Anniversario di Super Dragon Ball Heroes, streaming dedicata il 15 novembre. Novità in arrivo?;

Episodio speciale di Super Dragon Ball Heroes;

Spoiler completi del Capitolo 66 di DB Super e novità dalla rivista V-Jump (intorno al 16 novembre);

e novità dalla rivista V-Jump (intorno al 16 novembre); 20 novembre, uscita del nuovo capitolo su Manga Plus;

Un mese ricco quello legato al capolavoro di Toriyama sensei. Non ci resta che attendere il prossimo capitolo per conoscere finalmente l'esito della saga di Molo e conoscere le prime novità sul futuro del manga e del prossimo arco narrativo che ci auguriamo soddisfi le aspettative di una community sempre più esigente.