Dragon Ball Super, data d'uscita e teorie: si continua con Super Hero?

L'arco di Dragon Ball Super: Super Hero si è chiuso con un finale esplosivo. Il capitolo 100 di Dragon Ball Super ha confermato integralmente gli eventi del film, ma qualcosa di nuovo si affaccia all'orizzonte. Attenzione, seguono spoiler sul manga di Dragon Ball Super!

La battaglia finale contro Cell Max è terminata, ma non si deve escludere un epilogo che faccia da collegamento agli eventi futuri dell'opera di Toyotaro. Di solito infatti, vengono già seminati indizi che lascino intuire come andrà avanti la storia, ma questa volta si può solo ipotizzare un ritorno di Freezer in Dragon Ball Super. Ciò è dovuto al fatto che, negli ultimi mesi, Dragon Ball Super si sia limitato ad adattare e, semmai, ampliare quanto già visto nella pellicola cinematografica del 2022, Dragon Ball Super: Super Hero.

Ciò che aspetta il manga è una narrazione originale, senza fonti a cui appoggiarsi, come successo in precedenza con l'arco di Molo, per citarne uno. C'è da tenere in considerazione che il 18 gennaio 2024 è la data da segnare sul calendario per gli appassionati di Dragon Ball, perché uscirà il capitolo 101 e ogni dubbio verrà fugato. Per scoprire quali orizzonti inesplorati travolgeranno il manga, vi ricordiamo che è possibile leggere Dragon Ball Super su MangaPlus, la piattaforma online di Shueisha.

Come pensate proseguirà il racconto dopo la sconfitta di Cell? Il focus tornerà su Goku e Vegeta, che nella saga precedente si stavano allenando duramente, o verrà presa una strada più coraggiosa, inserendo davvero anche Gohan e Piccolo tra i vertici dei guerrieri Z? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.