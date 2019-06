Dragon Ball Super: ecco tutte le date degli eventi tematici in Italia

Nel corso di queste ultime ore, la pagina Facebook "Magici Eventi" ha annunciato tutte le date di giugno 2019 per i mini-eventi a tema Dragon Ball Super realizzati da Leftloop, licenziatario ufficiale del brand in Italia. Andando più nel dettaglio, viene riportato:

8-9 giugno 2019: Porto Sant'Elpidio (Elpicomics)

13-16 giugno 2019: Cattolica (Cattolikids)

29 giugno 2019: Ravenna (Mirabilandia)

Secondo quanto annunciato, gli eventi saranno organizzati come un pomeriggi promozionali mirati principalmente a un pubblico di minori e famiglie. Lo spazio dedicato sarà diviso tra un’area comics dove leggere e recuperare il manga edito Star Comics, un’area games dotata di postazioni Playstation 4 con demo del picchiaduro Dragon Ball FighterZ e una serie d'attività minori, tra cui un’area foto dove farsi immortalare al fianco di Goku e Vegeta (stunt vestiti nel classico costume con maschera). Nello specifico, il comunicato riporta:

Area Comics dove leggere il manga di Dragon Ball edito Star Comics

Area Games con postazioni PlayStation 4 e il picchiaduro Dragon Ball FighterZ

Ruota della fortuna, bowling soft e un’area giochi per minori

Area tatoo (rimovibili) e face painting

Laboratori e art & craft

Area hairstyle per farvi colorare i capelli come Goku e Vegeta

Area foto per scattare fotografie con lo stunt di Goku e / o Vegeta

Gadget e sorprese per tutti

Il Cattolikids, che si terrà dal 13 Giugno al 16 Giugno, vedrà inoltre la presenza di Giorgio Vanni, cantautore che salirà sul palco dell'evento il 14 Giugno per un mini-live in Piazza I Maggio in occasione del cosplay family Night.

Dragon Ball Super è serie anime prodotta da Toei Animation per la regia generale di Kimitoshi Chioka, Morio Hatano e Kohei Hatano. L'opera è stata trasmessa in Giappone dal 5 luglio 2015 al 25 marzo 2018 su Fuji Television. In Italia i diritti sono stati acquistati da Mediaset, che trasmette la serie su Italia 1 dal 23 dicembre 2016. L'anime narra le vicende accadute dopo la battaglia contro Majin Bu e comprende i dieci anni seguenti fino alla fine di Dragon Ball Z, andando a posizionarsi tra il 288º e il 289º episodio di quest'ultima.

L'opera ha inoltre visto l'arrivo di un adattamento manga targato Toyotarō e pubblicato sulla rivista mensile di Shūeisha V Jump dal 20 giugno 2015. La casa editrice Star Comics ha iniziato il 26 aprile 2017 la pubblicazione dell'edizione italiana del fumetto. Il 14 dicembre 2018 è uscito il primo film della serie, intitolato Dragon Ball Super: Broly e recentemente arrivato anche su Youtube.