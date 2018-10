Dragon Ball Super, date e orari del panel al Jump Festa: annuncio in arrivo?

Qualche tempo fa vi avevamo anticipato l'esistenza di un panel dedicato a Dragon Ball Super in previsione del prossimo Jump Festa. Ora conosciamo anche data e orari dell'evento, che potrebbe riservarci grandi sorprese sul futuro del franchise.

A informarci sui dettagli preliminari previsti per il panel ci ha pensato il magazine di V-Jump, che tra le inserzioni presenti sulla rivista ha inserito l'appuntamento con Dragon Ball Super previsto al Jump Festa 2018.

Il panel dedicato al franchise di Akira Toriyama, dunque, avrà luogo il prossimo 23 dicembre. Lo slot previsto, secondo il fuso orario giapponese, prevede una conferenza che si terrà dalle 11:30 alle 12:00 Japan Time: trasposto in orario italiano, il tutto avverrà dalle ore 4:30 alle ore 5:00 del mattino.

Non conosciamo ancora i dettagli sul contenuto del panel, ma è facile immaginare che la Dragon Room e Toriyama annunceranno qualcosa relativo ai progetti futuri per la serie anime: Dragon Ball Super è terminato lo scorso 25 marzo con l'episodio 131, ma il possibile ritorno in TV è praticamente cosa certa, soprattutto dopo il successo delle ultime incarnazioni del franchise.

Ma, soprattutto, il panel di DB Super avverrà 9 giorni dopo il lancio nelle sale cinematografiche giapponesi di Dragon Ball Super: Broly. La promozione per la pellicola, insomma, sarà già terminata, e ai vertici di Shueisha e della Toei non resterà che annunciare qualcosa di nuovo.