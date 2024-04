Dragon Ball Super, quanto è davvero forte Beerus? Proviamo a capirlo

Fin dalla sua prima apparizione Beerus si è rivelato come un essere dalla potenza sconfinata all'interno dell'ecosistema di Dragon Ball Super, ma quanto è forte esattamente il personaggio? Proviamo a fare assieme una piccola analisi.

Il modo migliore per dare un'idea della potenza di Beerus è prendere quello che sappiamo e metterlo a confronto con altri personaggi già visti in Dragon Ball Super.

Intanto sappiamo che non è lui il più forte del Settimo Universo, bensì Whis, che infatti si trova poi ad allenare sia Goku che Vegeta, assottigliando sempre di più il gap di potenza tra loro e un Dio della Distruzione.

Con gli eventi del Torneo del Potere poi scopriamo altri elementi per incasellare Beerus: tutti gli altri Angeli sono più forti di lui, così come lo è lo stesso Zen'o, nei confronti del quale ha una enorme riverenza.

E invece per quanto riguarda gli altri Dei della Distruzione? Sappiamo che Beerus è considerato uno dei più forti, ma non abbiamo idea se sia il più potente fra tutti oppure no, anche perché non l'abbiamo ancora visto combattere al massimo della sua potenza.

