Dragon Ball Super: è davvero necessario conoscere DBZ prima di guardarlo?

Una domanda che ad un primo impatto potrebbe sembrare inutile, ma inutile non è, è la seguente: per chi non è mai entrato in contatto col franchise di Dragon Ball, pensiamo per esempio ai bambini che ne hanno appena sentito parlare, è davvero necessario conoscere Dragon Ball Z per potersi godere l'anime di Dragon Ball Super?

La risposta come nella maggior parte dei casi è dipende. Innanzitutto è abbastanza ovvio il motivo per cui la domanda si pone, se Dragon Ball ancora oggi raccoglie nuovi fan questo lo deve in gran parte alla serie animata Super andata in onda la prima volta 5 anni fa, non di certo grazie a quella originale divenuta un cult a cavallo fra gli anni ottanta e novanta. Inoltre, piuttosto che delle trasformazioni in Super Saiyan più o meno simili tra loro, ai ragazzini che si sono approcciati in questi anni hanno attirato le trasformazioni divine con i loro colori sgargianti e sempre diversi.

Poiché i nomi Goku e Vegeta sono molti famosi anche fra chi non si è mai approcciato al medium, e in linea generale i neofiti conoscono Freezer, Majin Bu e le trasformazioni in Super Saiyan, non è così difficile entrare a gamba tesa nella serie direttamente con La Battaglia degli Dei, con Goku che inizia a lasciarsi alle spalle le regole di DBZ per intraprendere il percorso divino. Il più grande ostacolo è forse quello relativo alle saghe della risurrezione di Freezer, in cui si andrebbero a perdere numerosi riferimenti alla battaglia storica su Namek, e di Trunks del futuro. Quest'ultima soprattutto si rivelerebbe decisamente complessa da seguire se non si è a conoscenza dei viaggi nel tempo e degli universi paralleli raccontati da Dragon Ball Z nella saga degli Androidi e di Cell.

Sorvolati questi però, fra il Torneo della Distruzione e il Torneo del Potere, veniamo introdotti a numerosi nuovi personaggi con storie straordinarie e nuovi risvolti, rendendo il tutto perfettamente godibile anche a chi di Dragon Ball conosce solo il nome.

