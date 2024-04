Dragon Ball Super, è davvero necessario un rituale per raggiungere il Super Saiyan God?

Il Super Saiyan God è ormai una trasformazione passata in secondo piano in Dragon Ball Super, eppure vanta una caratteristica molto interessante. Per raggiungere tale forma, secondo la leggenda, è richiesto un rituale speciale con sei Saiyan puri di cuore. Ma allora come ha fatto Vegeta a ottenere questa forma senza rituale? Ecco la spiegazione.

Il Super Saiyan God è apparso per la prima volta nel film Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dèi, in cui Goku, per fronteggiare il dio della distruzione Lord Beerus che aveva sognato proprio questa singolare forma e desiderava combatterla. Goku ha quindi chiesto al drago Shenron come fosse possibile raggiungerla, e dopo la spiegazione del rituale e la sua esecuzione il protagonista divenne l’avversario che Beerus cercava.

Dopo lo splendido scontro tra i due, la Terra era stata salvata nuovamente da Goku, e quest’ultimo, insieme al suo inseparabile rivale Vegeta, divenne allievo dell’Angelo Whis. Nel film successivo, Dragon Ball Z: La Resurrezione di F, il principe dei Saiyan è in grado di raggiungere il Super Saiyan Blue, che sappiamo essere un’evoluzione del Super Saiyan God, pur non essendosi sottoposto ad alcun rituale.

Infatti, grazie ai duri allenamenti di Whis Vegeta è riuscito a ottenere un ki divino, col quale poi poter raggiungere il Super Saiyan God. In sostanza, quindi, non è strettamente necessario eseguire un rituale in cui è richiesta la partecipazione di sei Saiyan per raggiungere questa forma, ma è comunque più semplice che sottoporsi ad allenamenti molto intensi seguendo gli insegnamenti di un Angelo, probabilmente una delle creature più potenti presenti nell’universo ideato da Toriyama.

