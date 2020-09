Dragon Ball Super: quanto è diventato davvero potente Goku? un indizio nel capitolo 64

Dragon Ball Super ha introdotto numerose variazioni al manga di Akira Toriyama per permettere a Goku e ai Guerrieri Z di diventare ancora più potenti. L'ultima trovata non lascia tuttavia molti spazi a nuovi power-up, anche in virtù della nuova forza del protagonista che sembra ormai non avere più eguali.

Goku è cresciuto molto grazie all'ultimo capitolo, una maturazione assente ormai da tanti anni all'interno del franchise. L'addestramento con Merus gli ha permesso di notare le sue mancanze, ovvero la sua incapacità di combattere per il bene dell'universo. Tale scelta lo ha portato più volte in passato a mettere a repentaglio numerose vite, sia nei riguardi di Freezer, che assomiglia tra l'altro a Molo per determinate caratteristiche, che di Cell.

Nonostante ciò, il raggiungimento dell'Ultra Istinto Perfetto ha finalmente evidenziato quanto Goku sia davvero diventato potente grazie alla tecnica divina. Nel capitolo 64, infine, Toyotaro ha voluto dedicare un breve riquadro alle espressioni di Whis e Beerus di fronte al micidiale pugno del saiyan. L'Angelo, infatti, non aveva mai mostrato segni di stupore e ha sempre guardato lo scontro con sguardo neutrale e con tanta passività. Eppure, l'onda d'urto generata dal protagonista non è riuscita tenere impassibile nemmeno Whis, costretto a distogliere gli occhi da quell'incredibile sorgente di potere.

Fino a che punto potrà spingersi Goku con l'Ultra Istinto Perfetto? Diteci la vostra con un commento qua sotto.