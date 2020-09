Dragon Ball Super: 5 novità che servono alla serie per rinnovarsi

Dopo una partenza con il botto, Dragon Ball Super sta lentamente cominciando ad arrancare. Le ragioni di questo declino sono numerose e per risollevare il franchise c'è bisogno di una ventata d'aria fresca. Scopriamo insieme come Dragon Ball Super potrebbe tornare al top.

Se Dragon Ball Super non è più una tendenza è anche per colpa della serie animata, ferma da lungo tempo. L'anime, inoltre, è stato bloccato sul più bello, ovvero quando Goku aveva appena sbloccato l'Ultra Istinto. Dragon Ball Super: Broly è stato il film di maggior successo del franchise e portarlo nell'anime, come successo ad esempio con La Battaglia degli Dei, sarebbe un'operazione commerciale clamorosa.

Dopo aver portato di pari passo l'anime e il manga, Dragon Ball ha bisogno di un nuovo inizio. Ciò significa che Dragon Ball Super deve arrivare a una conclusione, che porterà a una nuova era. Innanzitutto c'è bisogno di un ritocco stilistico. Dragon Ball Super è stato spesso criticato per i disegni poco curati e per le animazioni imbarazzanti e in un periodo storico come questo è inammissibile.

Una delle più grandi innovazioni di Dragon Ball Super è il multiverso e su questo fattore bisognerebbe premere l'acceleratore. Personaggi come Jiren o Hit meritano più spazio, soprattutto rispetto a personaggi ormai quasi inutili come gli originali Guerrieri Z di Dragon Ball. Inoltre, figure di spicco come Gohan, Goten e Trunks dovrebbero quanto meno reggere il passo con i loro genitori, ormai divenuti potenti come divinità. Difatti, in Dragon Ball Super Goku è ormai pronto alla rivincita con Beerus.

Diciamocela tutta, la trama di Dragon Ball ci ha un po' stufati. Sostanzialmente in ogni nuovo arco narrativo arriva un antagonista spaventosamente forte, ma in seguito a un lungo combattimento Goku riceve un nuovo power up con cui metterlo al tappeto. Sotto questo punto di vista Vegeta meriterebbe più attenzione. Anche dopo l'allenamento con gli Yardrat Vegeta è stato umiliato da Molo; il Principe dei Sayan riuscirà mai a salvare il pianeta con le sue sole forze?

Un'idea per risollevare Dragon Ball sarebbe la creazione di serie parallele e di spin-off. Un buon esempio è Super Dragon Ball Heroes; anime promozionale che si basa tutti i personaggi apparsi nel franchise, seppur di tratti di un'opera non canonica. Perché non sviluppare una versione estesa e più curata di quest'opera?