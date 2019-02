Dragon Ball Super Deformed: il pianeta Vampa è apparso sull'ultimo capitolo del manga

Il manga e l'anime di Dragon Ball Super hanno riacceso ormai da tempo la passione dei fan per le avventure di Goku e compagni. Da questa seconda vita - se così vogliamo chiamarla - sono scaturiti alcuni nuovi progetti come il film Dragon Ball Super: Broly, l'anime Super Dragon Ball Heroes e il manga parodia Dragon Ball Super Deformed.

Proprio in relazione a quest'ultimo progetto, un recente capitolo ha portato il personaggio di Vegeta deformed ad atterrare su un pianeta entrato da poco nella saga. Come potete vedere nell'immagine in calce, infatti, la versione parodistica del principe dei Saiyan ha effettuato un brusco atterraggio sul pianeta Vampa, lo stesso in cui è stato esiliato Broly nel film Dragon Ball Super: Broly.

Il pianeta, brullo, selvaggio e pieno di creature feroci, è quanto di più lontano dal concetto di ospitalità, e il nostro Vegeta, all'oscuro del luogo in cui è accidentalmente finito, appare fortemente interdetto dallo scenario che gli si para davanti (anche per il fatto che non era il luogo che si aspettava di trovare).

Vampa ha fatto il suo debutto nel film Dragon Ball Super: Broly, la pellicola animata che sta macinando sempre più consensi e incassi in giro per il mondo e che arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 28 febbraio (per tutti) e in alcuni cinema della catena The Space il 20, 21 e 22 febbraio in anteprima.

Dragon Ball Super: Broly è forse una delle pellicole più importanti dell'intera saga, importanza data da svariati fattori produttivi e tecnici e dal fatto che il film rende canonico il personaggio di Broly, fino ad oggi restato un avversario da spin-off.

Non è quindi un caso che il manga parodia Dragon Ball Super Deformed abbia voluto rendere omaggio (a suo modo) a questo spettacolare esercizio di animazione.