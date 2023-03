Dragon Ball Super: la deludente fine di Goten e Trunks dopo l'ultimo arco narrativo

Per cambiare completamente scenario e dare spazio a personaggi fuori dai radar da troppo tempo, Toyotaro ha realizzato un arco narrativo prequel di Super Hero. Il manga di Dragon Ball Super si è così concentrato su due personaggi in particolare, Goten e Trunks, i due ragazzi che finalmente sono cresciuti e hanno provato a diventare supereroi.

Per imitare il loro idolo, Cleanup Hero, hanno vestito i panni di Saiyaman X-1 e Saiyaman X-2, una coppia di giustizieri che aiuta in città. Tuttavia, la loro carriera è stata costellata di difficoltà, soprattutto a causa della presenza del dottor Hedo e della complessità nel mantenere la loro identità segreta a tutti, anche e soprattutto ai genitori. La saga di Dragon Ball Super è comunque servita a dare più lustro ai due giovani, che però adesso non hanno fatto una bella fine.

Negli spoiler di Dragon Ball Super 91 finora rivelati ufficialmente, Pan ha raccontato a Piccolo che Goten e Trunks sono stati scoperti dai genitori. Ovviamente, Chichi si è infuriata, dato che i voti del figlio stavano peggiorando proprio per l'attività da eroe, e lo stesso valeva per Trunks. Di conseguenza i due hanno dovuto appendere i mantelli al chiodo, almeno per ora.

La carriera da Saiyaman di Goten e Trunks è stata brevissima e non particolarmente intensa, ma comunque è servita per riportare i due sotto i riflettori. Adesso, però, è il turno di vedere Piccolo e soprattutto Gohan come protagonisti del manga di Dragon Ball Super, in vista dello scontro con il nuovo Red Ribbon guidato da Magenta.