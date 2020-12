Dragon Ball Super: la delusione del doppiatore di Vegeta per un sondaggio di popolarità

Sin dal suo esordio nell'opera di Akira Toriyama, a prestare la voce al Principe dei Saiyan è il doppiatore giapponese Ryo Horikawa, il quale dopo oltre trent'anni nella parte sembra essersi decisamente calato nel ruolo. Infatti, il voice actor sembra essersela presa per il risultato di un sondaggio di popolarità sui protagonisti di Dragon Ball.

Mentre con il capitolo 67 il manga di Dragon Ball Super si prepara all'arrivo del nuovo arco narrativo, durante la Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica Vegeta ha nuovamente perso l'occasione di sconfiggere il suo primo antagonista. Nonostante il duro addestramento con Whis e sul pianeta Yardrat, la maledizione del Principe dei Saiyan non ha fine.

A causa di ciò, ancora una volta Vegeta è finito alle spalle del suo eterno rivale Goku. L'orgoglioso Saiyan, infatti, è arrivato secondo in un sondaggio di popolarità su Dragon Ball. Interpretando la parte per oltre trent'anni, sul proprio profilo Twitter Ryo Horikawa si è detto deluso di questo risultato. "Ho trovato qualcosa chiamato Classifica dei personaggi preferiti di Dragon Ball e sono di nuovo al secondo posto. Non puoi battere Kakarot! Detto questo, sono grato a coloro che hano votato".

Oltre a Vegeta, il doppiatore giapponese ha prestato la sua voce e il suo talento per franchise come Gundam, Digimon e Pokémon. In attesa di poterlo ascoltare nuovamente, ecco una guida alle saghe di Dragon Ball Super.