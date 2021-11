Dragon Ball Super: i Demoni sarebbero in grado di sconfiggere gli Angeli?

Dragon Ball Super ha introdotto ufficialmente la potente razza aliena degli Angeli, contrapposti naturalmente ai Demoni. Analizzando i numerosi dettagli emersi finora di entrambe le specie di creature, ci siamo chiesti se i Demoni, nello specifico quelli provenienti dal Mondo Demoniaco, siano in grado di tenere testa agli Angeli. Scopriamolo.

Attualmente gli Angeli vengono considerati come gli esseri più potenti dell'intero universo, capaci persino di istruire gli Dei della Distruzione su come controllare i loro poteri. Inoltre queste creature divine sono potenzialmente immortali, se non vanno coscientemente contro la rigida giurisdizione angelica, come abbiamo visto per quanto riguarda Merus. La loro innata capacità di usare l'Ultra Istinto, e persino di riavvolgere il tempo li rende tra gli avversari più pericolosi dell'immaginario creato da Akira Toriyama, e a questo punto dove si inseriscono i Demoni?

Nella serie attuale, Super, abbiamo spesso visto in azione diversi Angeli, riscontando anche una certa gerarchia nella loro società, e se continuano ad essere onnipresenti nelle avventure di Goku e Vegeta, lo stesso non può dirsi per i Demoni. Esclusi diversi personaggi apparsi nei videogiochi del franchise, l'esempio principale di Demone proveniente dal Mondo Demoniaco è Darbula, incontrato durante la saga di Majin Bu.

Da quel che sappiamo gli abitanti del Mondo Demoniaco hanno poteri strettamente legati alla magia, sono in grado di trasformarsi, diventando divinità, dei trascendenti e aumentando di rango. Quindi anche tra i Demoni vige una gerarchia al cui apice si trova l'Imperatore Oscuro Mechikabura, capace di utilizzare un'energia spazio-temporale.

Nonostante queste similitudini con gli Angeli, nella cosmologia di Dragon Ball i Demoni sembrano essere molto più vicini ai Kai e agli Shinjin, un'ipotesi che trova conferma anche nel fatto che gli Shinjin nati malvagi vengono inviati proprio al Mondo Demoniaco. In definitiva sembra che per ora tutti i Demoni apparsi non siano neanche lontanamente al livello di Whis e degli altri Angeli. Voi cosa ne pensate? Credete che in futuro ci saranno Demoni altrettanto potenti? Diteci la vostra nei commenti.