Dragon Ball Super: desideri e vendetta nel capitolo 78, ora su Manga Plus

L'interruzione della battaglia tra Goku, Vegeta e Granolah ad opera del namecciano Monaito ha riserbato importanti rivelazioni, approfondite negli ultimi appuntamenti di Dragon Ball Super. Nel capitolo 78, ora disponibile su Manga Plus, l'attenzione torna nel presente, dove gli Heeters entrano nuovamente in azione.

Come anticipato dalle bozze e tavole emerse in rete negli scorsi giorni, il capitolo dal titolo "Il Desiderio di Gas", inizia proprio con il gruppo di criminali preoccupato delle sorti dello scontro che aveva impegnato Granolah fino a quel momento. Elec quindi decide di mandare Gas e Macki a sistemare la situazione, mentre lui si occuperà di esprimere il desiderio, avendo ormai riunito tutte le Sfere del Drago.

Mentre Granolah si scaglia addosso a Monaito, colpevolizzandolo per non avergli rivelato prima la verità, i lettori apprendono che nonostante l'immensa forza di Gas, Bardack è riuscito a sconfiggere l'Heeter, e quando l'anziano cerca di entrare più nel dettaglio del racconto, il cielo si oscura.

Vediamo Elec di fronte al drago Toronbo, e pochi istanti dopo il cielo torna come prima, sintomo che il leader degli Heeters ha già espresso il suo desiderio. Vegeta, Goku e Granolah apprendono che verso di loro sta arrivando un essere con enormi poteri, ed entrano effettivamente in scena Oil e Macki. Qualche battuta e provocazione a Granolah servono ai due per introdurre Gas, il vero guerriero più potente dell'universo.

Appare Gas, più alto e muscoloso di quanto visto in precedenza. Sembra quindi che il desiderio di Elec abbia cambiato la gerarchia dei più forti, facendo superare a Gas il sopravvissuto Granolah. Gas taglia in due la navicella di Granolah, per poi tiragli una specie di tridente d'energia e bloccarlo proprio contro il suo veicolo.

Gas blocca con estrema facilità anche Goku, riconoscendo una certa familiarità nel suo volto, avendo affrontato Bardack in passato. Generando un'ascia dal nulla, Gas tenta di uccidere Goku, ma viene colpito alle spalle da Granolah, ancora in piedi nonostante gli sforzi della precedente battaglia.

Rivendicando il titolo di più forte Granolah affronta Gas, ma viene ripetutamente colpito con una mazza. Intanto Monaito libera Goku, e lo cura chiedendogli di salvare ad ogni costo Granolah. Il protagonista ovviamente non si tira indietro. Poco dopo un flashback ci riporta ai giorni in cui Granolah, già un famigerato cacciatore di taglie, accetta di lavorare per gli Heeters.

Granolah è a terra, e mentre Vegeta cerca la sua armatura dove aveva nascosto un senzu, Goku prova a difendere il ceruleano dai possibili attacchi di Gas. Mentre il Saiyan affronta Gas, rendendo evidente la superiorità dell'Heeter, Vegeta risveglia Granolah offrendogli il senzu ritrovato e la speranza di poter consumare la propria vendetta.