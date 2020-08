Dragon Ball Super e il desiderio di Merus: Goku riuscirà a reggere alle aspettative?

L'attuale arco narrativo di Dragon Ball Super si sta rifacendo enormemente alla saga di Freezer che abbiamo visto in Dragon Ball. Il parallelo tra la storica saga e quella attuale è stata per molti versi approfondita dal capitolo 63 di Dragon Ball Super pubblicato da pochi giorni su MangaPlus in inglese e spagnolo.

Qui è Merus ad essere entrato in gioco, dando fondo alle proprie capacità per permettere a Goku di riprendersi. Durante lo scontro Merus è in chiaro vantaggio e distrugge il copia abilità di Molo, tecnica che il cattivo aveva ottenuto solo pochi capitoli fa in Dragon Ball Super. Sa però che scomparirà dato che sta infrangendo le Leggi Angeliche e, nel suo ultimo discorso prima della sua completa eradicazione dall'esistenza, si rivolge a Goku.

Al protagonista di Dragon Ball Super spiega che durante il suo periodo nella Pattuglia Galattica si è generato un sentimento di giustizia, diverso da quello dell'imparzialità di un Angelo. Per questo si è sentito in dovere di intervenire nonostante ciò che gli succederà. Avvisa inoltre Goku che la sua potenza è tale da garantirgli un Ultra Istinto Completo molto stabile.

Con la sparizione di Merus adesso è tutto nelle mani di Goku. Il protagonista dovrà tenere fede alle aspettative dell'Angelo ormai scomparso definitivamente.