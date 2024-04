Dragon Ball Super, il design originale di Beerus vi stupirà: non doveva essere un gatto!

Introdotto come un antagonista spietato che avrebbe distrutto la Terra senza la minima esitazione pur di confrontarsi con il Super Saiyan della leggenda, Beerus è diventato un mentore per Goku e Vegeta. Ma sapete che nelle bozze originali di Dragon Ball Super Berus doveva avere un aspetto e un ruolo completamente diversi?

Goloso di dolci e rimasto affascinato dai due Saiyan, Beerus non sembra più essere una minaccia per la pace del pianeta Terra. Il dio della distruzione del settimo Universo è anzi un importante alleato, che soprattutto nella Saga di Zamasu ha dato una grossa mano ai Guerrieri Z. Mentre Whis ha illustrato la via dell'Ultra Istinto a Goku, Beerus ha fatto un dono prezioso a Vegeta in Dragon Ball Super 71. Affidandogli un orecchino degli dei della distruzione, lo ha ufficialmente instradato verso l'Hakai.

Detto questo, la realtà è che nelle idee primarie Beerus doveva essere un personaggio completamente differente. Secondo quanto riferito in delle vecchia interviste da Yamamuro e Watanabe di TOEI Animation, il design del dio della distruzione non doveva essere quello di un gatto. L'aspetto che si pensò di dare a Beerus inizialmente era quello di una lucertola, ma sfortunatamente non esistono al momento illustrazioni di questa idee primordiale. Quando Akira Toriyama si unì alla produzione di Dragon Ball Z - La Battaglia deli Dei respinse questa bozza arrivando a dire che fosse sbagliata. Successivamente, il design di Beerus venne ispirato a uno dei gatti di Toriyama.

Se non fosse stato per il sensei Toriyama, inoltre, Beerus sarebbe stato il cattivo principale della storia. Egli, nelle bozze, possedeva un potere in grado di insinuare l'oscurità nel cuore dei Saiyan, facendoli cambiare completamente. Ma chi realmente potrebbe sconfiggere Beerus in Dragon Ball Super?

