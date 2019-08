Dragon Ball Super, la desolazione del pianeta Neo Namec!

Neo Namec non ha molta fortuna, non c'è che dire, una vita travagliata che accompagna l'alieno pianeta sin dalla saga di Freezer. Dragon Ball Super non mostra pietà, mostrando nell'ultimo capitolo un panorama desertico frutto della malvagità del nuovo villain, Moro.

Lo stregone ha finalmente riacquisito la sua sua forma perfetta, in un lungo processo che lo ha portato alla devastazione in qualsiasi posto egli si avventuri. Una figura estremamente priva di scrupoli, di interesse verso la vita altrui, in grado di fare qualsiasi cosa pur di raggiungere i propri obiettivi. Nella strada che lo ha portato a recuperare la giovinezza e gli albori di un tempo grande importanza ha avuto l'assorbimento dell'energia del pianeta Neo Namec.

Toyotaro vuole farci assaggiare con forza questa desolazione, la critica condizione in cui versa l'aliena Terra a seguita del contatto con lo Stregone, mostrandoci un panorama desertico e privo di vita. Una condizione spiacevole, che non può non ricordare la travagliata vita di Namec ai tempi della saga di Freezer. Le possibilità sono sempre meno, l'urgenza di allenarsi di Goku e Vegeta si fa sempre più forte, poiché Moro continua a vagare nello spazio assorbendo altri pianeti colmi di vita. Non ci resta, a questo punto, che attendere il prossimo mese per scoprire se i nostri eroi riusciranno ad acquisire un nuovo potere in grado di contrastare uno dei villain più forti ultimamente conosciuti.

E voi, invece, cosa ne pensate del potere di assorbimento di Moro? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!