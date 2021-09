Dragon Ball Super: la determinazione di Vegeta negli spoiler del capitolo 76

Ormai non ci sono più dubbi, come dimostrato dai nuovi spoiler del capitolo 76 di Dragon Ball Super, questa con Granolah è la battaglia di Vegeta. D'altronde, nell'arco narrativo di Molo, il Principe dei Saiyan ha subito una ferita che solo una grandiosa vittoria riuscirà a risanare.

Stanco di vedere Goku trionfare, di farsi salvare la vita dal suo rivale, Vegeta si è allenato duramente per superarlo. Optando per una strada completamente diversa da quella dell'Ultra Istinto, il principe si è affidato alla guida di Beerus e all'Hakai, ossia al potere degli Dei della Distruzione.

Seguendo questa via, Vegeta ha trovato una nuova chiave, una sua trasformazione esclusiva, l'Ultra Ego. Tuttavia, pur con questa nuova, potentissima forma, Vegeta è andato incontro a quella che sembra l'ennesima sconfitta. Granolah ha infatti anch'esso ottenuto un nuovo potere con il quale ha messo al tappeto il Saiyan. L'orgoglio della razza guerriera per eccellenza, però, mantiene viva la voglia di rivalsa di Vegeta.

Negli spoiler del capitolo 76 di Dragon Ball Super, vediamo Goku accorrere in soccorso di Vegeta, il quale era a un solo passo dalla fine. Rialzandosi in piedi, però, il principe si lancia all'attacco del suo alleato. Questa volta non intende accettare l'aiuto di nessuno, questa è la sua battaglia, uno scontro che vincerà in solitaria.

Con Goku che si fa in disparte, Vegeta torna in forma Ultra Ego pronto per rimettersi in gioco. La sua grande determinazione non sembra però sufficiente per abbattere un nemico forte quanto Granolah. Vi lasciamo agli spoiler completi di Dragon Ball Super 76 e alla verità sul legame tra Granolah e Monaito.