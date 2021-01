Dragon Ball Super: i dettagli del nuovo arco narrativo in un fantastico video promozionale

Con l'arco narrativo di Molo ormai concluso, il nuovo anno targato Dragon Ball Super immergerà i lettori del manga in una nuova spettacolare storia, la Saga del Sopravvissuto Granolah. I primi dettagli sulla trama e sui nuovi protagonisti sono stati analizzati dal fantastico video promozionale che potete ammirare in calce alla notizia.

Il video, condiviso dall'utente Twitter DBS Hype, offre ai fan una panoramica sui personaggi che debutteranno nell'universo di Toriyama e Toyotaro, fornendo al contempo alcune utili informazioni su come essi entreranno in contatto con i Combattenti Z.



Illustrato dal maestro Toriyama, nel video possiamo ammirare il pianeta Cereal venire attaccato dagli Oozaru sotto diretto ordine di Freezer. Al tremendo massacro sopravvisse solamente un bambino, Granolah. Il cacciatore di taglie spaziale, che lavora per la Heeter Army, un gruppo di banditi spaziali, ora cerca vendetta per quanto accaduto alla sua razza.



Il filmato si focalizza anche su Goku e Vegeta. Se il primo sta cercando di perfezionare l'Ultra Istinto allenandosi con Whis, il Principe dei Saiyan cerca di eguagliare il suo rivale apprendendo le tecniche degli Dei della Distruzione. Toyotaro ha descritto il processo creativo dietro il personaggio di Granolah di Dragon Ball Super. Ecco come apparirebbe Goten da adulto in Dragon Ball Super.