Dragon Ball Super: diamo un primo sguardo al nuovo POP di Zamasu

Tra i personaggi più interessanti introdotti da Dragon Ball Super spicca sicuramente Zamasu, un Kaioshin malvagio che dopo aver fatto la conoscenza del nostro protagonista ne resterà talmente ossessionato da assumere la forma di Black Goku.

Le motivazioni che alimentano la sua indole malvagia si rispecchiano con la sua mentalità elitaria, che posiziona sulla sua personale scala gerarchia la categoria degli dei, gli unici detentori del potere e meritevoli di vivere, rispetto invece ai mortali - che a suo dire sarebbero delle forme di vita incomplete e destinate a distruggersi da sole.

Per quanto i suoi ideali possano sembrare fallaci, bisogna ammettere che rispetto agli altri antagonisti della serie presenta uno spessore più ampio, portando lo scontro con i nostri protagonisti non solo su un piano meramente fisico ma anche esistenziale.

Recentemente, Zamasu ha ricevuto un nuovo Funko Pop che lo rappresenta nella sua versione corrotta, sviluppata - nell'anime - in seguito alla sua incapacità di sostenere la fusione Potara. Possiamo dargli uno sguardo in anticipo grazie al post dell'utente Twitter Funko POP Hunters, che ce ne mostra un esemplare ancora in forma di prototipo, e quindi sprovvisto della colorazione.

Per ora non ci sono altre informazioni in merito, sappiamo solamente che il collezionabile è stato presentato in occasione dell'evento extralife4kids. Il villain non è più presente in Dragon Ball Super, dal momento che è stato sconfitto alla fine del suo arco narrativo, tuttavia continua la sua personale crociata nello spin-off Dragon Ball Super Heroes.

