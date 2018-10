Dragon Ball Super: diamo uno sguardo alla versione definitiva dell'Ultra Istinto

Durante le battute conclusive del Torneo del Potere, attualmente in corso nel manga di Dragon Ball Super, Goku si è trovato a fronteggiare il formidabile Jiren, cosa che lo ha portato a risvegliare la forma definitiva dell'Ultra Istinto. Diamo un'occhiata all'aspetto assunto dal saiyan in un tale stato.

Ogni fan della serie creata da Akira Toriyama sa bene che gli scontri a cui assistiamo in Dragon Ball, specialmente quelli più cruciali, spesso sono decisi dall'acquisizione di una delle due parti di un nuovo potere, non di rado coincidente con un mutamento evidente del personaggio, anche e soprattutto da un punto di vista fisico ed estetico. Questo è vero in particolar modo quando parliamo del nostro protagonista, Goku.

Durante lo svolgimento dell'arco narrativo ancora in corso, quello del Torneo del Potere, il manga ci ha mostrato lo strepitoso combattimento tra lo steso Goku e Jiren il Grigio. I due hanno superato entrambi i propri limiti, con Jiren che continua a migliorare grazie alla sua inesauribile volontà di essere il miglior guerriero dell'universo, mentre Goku è riuscito finalmente a padroneggiare in maniera completa la forma Ultra Istinto.

Questa sua nuova trasformazione modifica in maniera significativa l'aspetto del saiyan, e la versione che ci regala Toyotaro è decisamente differente da quella che i fan hanno potuto osservare nel medesimo scontro all'interno della serie animata Dragon Ball Super. I capelli color argento e la trasformazione degli occhi rimangono immutati, ma l'aura che ricopre il personaggio è sostanzialmente invisibile, con il suo fisico che risulta più asciutto e slanciato. L'idea sembra basarsi maggiormente sui disegni opera dello stesso Toriyama, una versione che intende comunicare il concetto di perfetto equilibrio tra forza, velocità e flusso di energia.

Come gli appassionati sapranno, lo scontro, nonostante la forza di Goku, porta all'esaurimento dell'Ultra Istinto, anche se poi differisce dall'anime nel suo proseguire, che si concentra sul lavoro di squadra tra Goku e Vegeta.

Voi cosa pensate della nuova versione dell'Ultra Istinto una volta padroneggiato da Goku? Preferite la versione vista nel corso dell'anime o quella ideata da Toyotaro per il manga? Fatecelo sapere!