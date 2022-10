Dragon Ball Super: la grande differenza l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego

Questo mese, dopo una breve pausa di Toyotaro che potrebbe alludere ad una sorpresa, finalmente tornerà Dragon Ball Super con un nuovo ed attesissimo capitolo. Le aspettative sono ovviamente alle stelle dopo uno strepitoso finale della Saga del Sopravvissuto Granolah che ha riportato in auge un certo personaggio.

La nuova forma di Freezer ha reso il celebre villain l'avversario più temibile per i nostri eroi dal momento che la sua malvagità potrebbe mettere a repentaglio la stabilità del settimo universo. Non sappiamo ancora come si evolverà il prossimo arco narrativo, tuttavia Goku e Vegeta dovranno tornare ad allenarsi per migliorare le capacità dell'Ultra Istinto e dell'Ultra Ego.

Se dovessimo riassumere la più grande differenza tra le due tecniche divine in questione, allora potremmo semplicemente esplicare che la prima tende a 'lasciare che il corpo si muova liberamente', mentre il secondo, invece, a 'muovere il corpo liberamente'. Due concezioni che potrebbero apparire molto simili ma che sono in realtà l'uno l'esatto opposto dell'altro. Sicuramente è interessante il concetto dell'Ultra Ego di Vegeta dove il Principe dei Saiyan ha bisogno di subire danni per rinvigorire il proprio spirito. In realtà, l'accumulo di danni non è un requisito per funzionare dal momento che il noto eroe necessita più che altro di alimentare il proprio ardore da guerriero, un fuoco che sfrutta l'abilità dei saiyan di rafforzarsi ogni volta che vengono colpiti.

E voi, invece, quale delle due tecniche divine preferite di più? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina, ma non prima di aver dato un'occhiata a questa riflessione sul comportamento di Whis.