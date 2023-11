Dragon Ball Super, che differenze ci sono tra il capitolo 98 e Super Hero?

Manca sempre meno alla fine della saga di Super Hero che Toyotaro sta disegnando nel manga di Dragon Ball Super. Ormai da diversi mesi infatti questa fase ha impegnato la trama, con un percorso già conosciuto e che sta giungendo verso la conclusione, capitolo dopo capitolo, mese dopo mese.

Il 19 ottobre è stato pubblicato il capitolo 98 di Dragon Ball Super su Manga Plus, che ha portato avanti la storia del film Super Hero, e quindi lo scontro finale con Cell Max. Ancora non si vede la fine, ma intanto Gohan è tornato sul campo di battaglia dopo aver mangiato il senzu che gli ha fatto riprendere le energie, ma non come è accaduto nel film Dragon Ball Super: Super Hero.

C'è effettivamente un piccolo cambio in Dragon Ball Super 98 rispetto al film Super Hero, ed è un cambiamento che riguarda Pan. La modifica applicata da Toyotaro al suo manga avviene nella seconda parte del capitolo, quando Cell Max spara un raggio energetico alla mano di un gigantesco Orange Piccolo per evitare che Gohan prenda il senzu. Il fagiolo curatore vola via e sta per cadere in un precipizio, con Gohan che non riesce a raggiungerlo in tempo.

A prendere il senzu è però Pan, che si lancia nel vuoto senza paura, per poi emergere volando. La bambina è riuscita ad afferrarlo e poi lo lancia al padre che finalmente riesce a curarsi e a ripristinare la propria energia. Questo è la modifica avvenuta in Dragon Ball Super 98, vi è piaciuta o preferivate il flusso che invece ha seguito il film?