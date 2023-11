Dragon Ball Super, le differenze tra il capitolo 99 e il film Super Hero

Con la fine della Saga di Granolah, il capitolo 88 di Dragon Ball Super ha dato il via all'adattamento del film Super Hero. La saga intrapresa da Toyotaro non è però un copia e incolla del lungometraggio, e non solo per via del prequel su Trunks e Goten. Scopriamo dunque le differenze presenti tra Dragon Ball Super 99 e il film Super Hero.

Attenti agli spoiler! Se ancora non avete guardato l'anime movie, oppure se non siete in pari con il manga, non proseguite la lettura!

La Saga di Super Hero è agli sgoccioli in Dragon Ball Super. Il manga di Toyotaro deve adattare circa solamente l'ultima decina di minuti della pellicola, ossia il colpo decisivo per chiudere la questione Cell Max e lo scontro tra Goku e Vegeta. Non sappiamo ancora se il finale verrà arricchito con del materiale originale, ma certamente il capitolo 99 di Dragon Ball Super presenta delle sottili, ma sostanziali differenze rispetto al film.

Nelle pagine di Dragon Ball Super 99 la trasformazione di Gohan Beast nasce in modo differente. Orange Piccolo viene colpito a morte dai colpi energetici di Cell Max, ma evita un attacco mortale grazie all'intervento tempestivo di Gamma 1. Piccolo viene salvato da una barriera cinetica, mentre nel film lo vediamo effettivamente privo di sensi.

Dopodiché, nel manga mentre Gohan Beast carica il suo colpo finale, Orange Piccolo tenta ancora una volta di trattenere l'avversario impedendogli di muoversi. Il Namekkiano riceve un aiuto prezioso da parte di Gamma 1, Crilin, Androide 18 e Fat Gotenks. L'androide costruito dal Dr. Hedo riesce a distruggere un'ala, mentre la coppia Crilin-18 ne distrugge un'altra. Ciò, nel film semplicemente non accade, in quanto Gotenks, Gamma 1, C-18 e Crilin erano già stati messi al tappeto dal nemico.

Queste due principali differenze tra Dragon Ball Super 99 e il film Super Hero in qualche modo rovinano il pathos e l'atmosfera. La trasformazione in Gohan Beast ha poco senso, in quanto pochissimi secondi dopo aver raggiunto questo stato il figlio di Goku si accorge che il suo amico è vivo e vegeto. Inoltre, il contributo dei Guerrieri Z sminuisce la forza di Cell Max, una creatura talmente potente che non avrebbe dovuto accusare minimamente i colpi di nemici dotati di un livello di potenza molto più basso.