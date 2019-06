Dragon Ball Super, diffuse in rete le prime immagini e gli spoiler del Capitolo 49

La metà del mese è il periodo in cui iniziano ad arrivare i primi spoiler sui nuovi capitoli del manga di Dragon Ball Super e, seppur con un po' di ritardo, anche giugno non ha spezzato la consueta tradizione. Sono stati diffusi in rete, dunque, i primi spoiler del Capitolo 49 dell'opera di Toyotaro.

Il nuovo numero di V-Jump debutterà ufficialmente il 21 giugno, tuttavia, com'è consuetudine, iniziamo a ricevere gli spoiler sempre qualche giorno prima del rilascio ufficiale grazie agli insider presenti nel settore. Nel capitolo 48 di Dragon Ball Super Moro è riuscito a riappropriarsi dei suoi poteri, diventando una minaccia ancora più temibile e pericolosa per l'intero universo. In ogni caso, i nostri eroi sono in ballo per tentare di fermarlo in tutti i modi possibili, anche con l'aiuto di Majin Buu.

Proprio l'ultimo villain di Dragon Ball Z si è rivelato essere una spina nel fianco per Moro che, purtroppo, pare non durare a lungo. Infatti, negli spoiler del nuovo capitolo del manga, che potete guardare anche voi in calce all'articolo, Buu è in evidente difficoltà, nonostante l'incredibile potenziale additatogli al mostro rosa dal Daikaioh. Dunque, dopo essere stato messo alle strette, un cambio di prospettive cambia il protagonista della battaglia, incentrata ora da Merus, il pattugliatore galattico numero 1, che è riuscito incredibilmente a tenere testa al malvagio mago se non addirittura a portarsi in vantaggio. Gli appassionati dell'opera cartacea non vedevano l'ora di assistere il poliziotto spaziale alle prese con un combattimento e, siamo sicuri, non ne resteranno delusi.

Ne approfittiamo per ricordarvi che in Italia l'adattamento cartaceo dell'anime di Dragon Ball Super è arrivato al 7° Volume, con l'inizio del Torneo del Potere. E voi, invece, cosa ne pensate di questi primi spoiler?