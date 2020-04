Dragon Ball Super: il Dio della distruzione Beerus sarà il villain finale della serie?

Il personaggio di Beerus è da diverso tempo ai margini della narrazione di Dragon Ball Super, nonostante l'importanza che l'autore Akira Toriyama gli riservò durante i primi archi narrativi dell'opera. Qual è dunque il posto del Dio della distruzione? Secondo molti fan, alcuni indizi suggerirebbero quello del villain finale.

Per capire le ragioni dietro questa teoria bisogna innanzitutto fare un passo indietro. Dopo gli eventi mostrati in Dragon Ball Z: La battaglia degli dei, Beerus decise di non distruggere la Terra, almeno temporaneamente. I Guerrieri Z riuscirono a "comprare" il Dio della distruzione grazie ai manicaretti terrestri, ma Beerus non dichiarò mai di aver rinunciato alla sua promessa di distruggere il Pianeta.

Durante gli avvenimenti del Torneo tra gli Universi 6 e 7, Goku sollevò la questione per la prima volta dopo essere stato sconfitto da Hit, mostrando di essere pienamente consapevole della situazione e della pericolosità del Dio. In particolare, durante il litigio tra Champa e Beerus il sicario disse al protagonista: "Direi che alla fine siamo solo questo, delle pedine", al che Goku rispose con tono serio: "Per ora". Alla richiesta di spiegazioni da parte di Hit, il Saiyan si limitò a rispondere ripetendo la sua affermazione: "Si, per ora". Goku si comporta spesso in maniera infantile e superficiale, ma con il passare degli anni ha sempre mostrato di avere un intelletto superiore per tutto ciò che concerne le sfide contro avversari forti.

Un'altra pedina importante sulla scacchiera è Vegeta. Il principe dei Saiyan ha assistito in prima persona alla pericolosità di Beerus, quando questo schiaffeggiò Bulma durante il suo compleanno. Quello che Vegeta non sa però, è che lo stesso Dio della distruzione è il vero responsabile della morte della sua razza, visto che fu lui ad ordinare d Freezer di distruggere il Pianeta Vegeta. Freezer è tornato ad essere protagonista nell'ultima parte dell'anime, e chissà che in futuro i due non abbiano occasione di discutere il tema.

L'ultimo tassello è rappresentato dall'Ultra Istinto, la trasformazione che nemmeno gli Dei sono riusciti ad ottenere. Nell'anime Beerus sembrerebbe non aver apprezzato particolarmente il power up di Goku, e la minaccia rappresentata da un guerriero dal potenziale infinito potrebbe convincere il Dio della distruzione a tener fede alla sua promessa.

