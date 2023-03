Dragon Ball Super: disegni inediti e commenti dell'autore, tutti gli extra del volume 20

La breve saga incentrata su Goten e Trunks come studenti supereroi, prequel della pellicola Dragon Ball Super: Super Hero, si è conclusa, e ha fatto il suo debutto anche sul ventesimo volume di Dragon Ball Super, uscito in Giappone proprio nelle ultime ore. Scopriamo quindi insieme quali sono stati gli inserti speciali per il nuovo tankobon.

Già dall’illustrazione presente sulla copertina del volume, dove Goku appare vicino a suo padre Bardack, ed è ormai pronto ad affrontare Gas un’ultima volta, si poteva evincere il contenuto, ovvero le battute conclusive della saga di Granolah, iniziata nel gennaio 2021. La determinazione di Goku viene sottolineata anche con l’immagine che introduce al volume, che potete vedere nel primo post riportato in fondo alla pagina, dove il protagonista appare in forma e col solito ghigno prima di una battaglia contro un avversario molto potente.

Diverse e più generiche sono invece le illustrazioni realizzate per separare i quattro capitoli, dove appaiono la mano di un Gas trasformato e invecchiato, un’astronave ribaltata dalla quale degli alieni cercano di uscire, Bulma che parla con Goten mentre Chichi ingurgita una quantità spropositata di ramen e altre pietanze, e un robot al servizio della Capsule Corp. incaricato di fare la spesa.

A chiudere gli extra del volume 20 troviamo poi un artwork inedito dedicato a Jaco, che sarà presente anche sulla costa del tankobon, e il commento di Toyotaro, rappresentato da Great Saiyaman, “nel manga originale di Dragon Ball, Bardack appare solo in due scene, e l’arco di Gohan al liceo termina in pochi capitoli. Ho sempre desiderato sapere di più su di loro. Per questo prendere delle idee dal maestro Toriyama e riuscire a disegnarle mi ha reso incredibilmente felice”.

Prima di salutarci, ricordiamo che Toyotaro ha dedicato la sua ultima illustrazione a Cooler, e vi lasciamo alla data d’uscita e alle teorie sul capitolo 91 di Dragon Ball Super.