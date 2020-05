Dragon Ball Super: disponibile il volume 11 del manga di Toyotaro e Akira Toriyama

Come avete potuto leggere nella nostra recensione di Dragon Ball Super 10, è un momento molto importante per la saga, se siete ansiosi di scoprire come continuerà la storia di Goku e degli altri vi segnaliamo che è disponibile il nuovo volume.

A partire dallo scorso 27 maggio è possibile trovare nelle fumetterie e nelle edicole l'uscita numero 11 della serie nata dalla mente di Toyotaro e di Akira Toriyama, come annunciato dalla pagina Facebook di Star Comics. Venduto al prezzo di 4,50€ e composto da 192 pagine, il volume ci mostra la continuazione della sfida tra Moro e il gruppo guidato da Goku, in particolare dopo il suo arrivo sul pianeta Namecc. È un momento molto difficile per il protagonista, che sarà costretto a ritirarsi, come possiamo leggere nella breve sinossi condivisa dalla casa editrice.

L'opera, nata da un soggetto del creatore di Dragon Ball Akira Toriyama e illustrata da Toyotaro, sta avendo un notevole successo tra i fan di Goku e degli altri Saiyan, felici di vedere di nuovo in azione il celebre personaggio dei fumetti giapponesi. In attesa di scoprire come continuerà la sua sfida contro il temibile Moro, vi lasciamo con questa intervista all'autore di Dragon Ball Super.