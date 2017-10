Dragon Ball Super: disponibili le prime immagini in anteprima dell'episodio 113

In attesa che la rete nipponicatrasmetta l’episodio 113 di Dragon Ball Super ha rilasciato, attraverso il proprio profilo ufficiale su, le prime immagini del nuovo attesissimo scontro fra Saiyan.

Attenzione, l'articolo potrebbe contenere spoiler!

Nello scorso episodio, se ricordate, avevamo lasciato Goku -ancora indebolito- alle prese con Caulifla del Sesto Universo: dopo averlo salvato da una probabile eliminazione, la Saiyan ha infatti sfidato a duello il nostro eroe, il quale, nonostante non abbia ancora recuperato le forze, non ha dato alcuna impressione di volersi sottrarre allo sconto.



Disponibili in calce all’articolo, le nuove immagini rilasciate in anteprima ci mostrano non solo i due Saiyan l’uno con l’altra, ma soprattutto anticipano che Goku recupererà finalmente abbastanza energie da trasformarsi in Super Saiyan di secondo livello: la stessa trasformazione adoperata dalla giovane avversaria e raggiunta la settimana scorsa da Cabba.



Come confermato dagli spoiler più recenti e dall’ultima immagine al momento a nostra disposizione, anche Kale prenderà però parte all’incontro, probabilmente per aiutare la compagna in netto svantaggio. Non solo la Saiyan si trasformerà di nuovo Super Saiyan Berserker, ma, a giudicare dall'immagine, questa volta riuscirà addirittura a controllare il proprio potenziale! Si direbbe dunque che le cose stiano per mettersi male per Goku, soprattutto se le due guerriere dovessero fondersi come si mormora già da giorni…

Di seguito riportiamo infine le ricche sinossi pubblicate recentemente.

"Essendo troppo debilitato per via dello scontro con Jiren, Goku è preso di mira dai combattenti dell’Universo #3, ma Caulifla giunge in suo soccorso e in seguito lo sfida a duello. Goku accoglie con entusiasmo la richiesta della nuova sfidante, ma le spiega che al momento non ha le forze per trasformarsi in Super Saiyan: il guerriero è però certo di riuscire a recuperarle durante lo scontro."

"Goku VS Kale e Caulifla!! - Caulifla dichiara che affronterà Goku! Tuttavia, dal momento che non riesce tenere testa a Goku, invita Kale a darle una mano. Quale tattica adotterà Goku per fronteggiare queste potenti Saiyan?!"

Poche ore ancora e finalmente sapremo se il nostro Goku riuscirà a tener testa alle due rivali o se sarà sopraffatto dalla loro potenza!