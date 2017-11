Dragon Ball Super: disponibili le prime immagini in anteprima dell'episodio 114

Mancano ormai poche ore alla messa in onda dell’episodio #114 di, puntata in cui vedremo finalmente esordire il nuovo guerriero di cui tanto si è parlato nell’ultimo mese... Le nuove immagini disponibili in anteprima anticipano però un evento a sorpresa!

Attenzione, l'articolo potrebbe contenere spoiler!

Se ricordate, domenica scorsa avevamo lasciato il buon Goku alle prese con Caulifla e Kale del Sesto Universo, rispettivamente trasformate in SSJ2 e Super Saiyan Berserker, e intente a scoprire il segreto della trasformazione in SSJ3.



Le immagini pubblicate solo pochi minuti fa da Toei Animation non solo ci mostrano nuovamente di spalle la combattente che nascerà dalla fusione delle due Saiyan, ma rivelano che Goku, nel mezzo dello scontro, riceverà la pericolosa visita di Freezer. Proprio il tiranno, qualche episodio fa, ha rivelato a Cabba di provare una forte ammirazione peri combattenti molto dotati, aggiungendo tuttavia quanto l’essere disprezzi i Saiyan, indipendentemente dalla loro provenienza! Che l’ex-sovrano del Settimo Universo voglia dunque sbarazzarsi anche di Kale e Caulifla e interrompere lo scontro del nostro eroe?



A proposito di Goku, se gli spoiler dell’episodio #115 anticipavano che, nonostante la trasformazione in Super Saiyan Blue, sarebbe stato messo alle corde dalla potente Kafla, l’ultima immagine diffusa stamani ci mostra il guerriero assumere la forma del Super Saiyan God.

Ve le proponiamo di seguito, ricordandovi che il nuovo episodio di Dragon Ball Super sarà trasmesso durante la notte sulla rete nipponica FujiTV.