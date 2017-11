Dragon Ball Super: disponibili le prime immagini in anteprima dell'episodio 115

Manca ormai poco alla messa in onda del nuovo episodio di Dragon Ball Super e anche questa settimanaci delizia con un set di immagini in anteprima tratte dalla puntata che sarà trasmessa durante la notte...

Attenzione possibile Spoiler

Visionabili in calce all’articolo, i quattro screenshot -purtroppo non disponibili in alta qualità- sembrerebbero confermare tutti i recenti spoiler sull’episodio: la soverchiante potenza della guerriera Kafla, fusione attraverso i potara di Kale e Caulifla, non solo costringerà Goku, già trasformato in Super Saiyan God, a ricorrere allo stadio successivo, ma addirittura si dimostrerà in grado di sopraffare un SSJB!

In tutto questo, il dettaglio più interessante è sicuramente rappresentato dal colore dei capelli che caratterizza la trasformazione in Super Saiyan della fanciulla: il verde, proprio come Kale e Broly. Non è ancora chiaro se questa colorazione sia dovuta al fatto che Kafla utilizzi appunto Kale come ‘materiale’ per la fusione, ma tra i fan si è diffuso il dubbio che la donna potrebbe addirittura essere la “Leggendaria Super Saiyan” del Sesto Universo, esattamente come Broly lo era appunto del Settimo.

In attesa di scoprire i limiti di Kafla e del suo potere, vi riproponiamo la ricente sinosse diffusi dai magazine nipponici.

Dragon Ball Super - Episodio 115: "Goku VS Kafla! Il Super Saiyan Blue è sconfitto!?"

Trama: "Kale e Caulifla si sono fuse grazie ai potara e ora si trovano ad affrontare Goku come Kefla, mostrando un potere immenso. Assistendo a tutto ciò, gli altri Universi si chiedono se anche loro possano utilizzare i potara per fondere i propri guerrieri..."