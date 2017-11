Dragon Ball Super: disponibili le prime immagini in anteprima dell'episodio 116

Puntuale come ogni settimana,ha rilasciato quest’oggi le nuove immagini del 116° episodio diche potremo visionare domattina. Una puntata in cui, a giudicare dagli screenshot, la battaglia in corso fra i Saiyan raggiungerà tutto un altro livello...!

Attenzione possibile Spoiler



Visionabili in calce all’articolo, i quattro scatti di altissima qualità ci mostrano una Kefla particolarmente determinata a vincere il duello con Goku, che da parte sua sembra alquanto a suo agio nello stato di Ultra Istinto sprigionato negli ultimi minuti della puntata trasmessa domenica scorsa.



Addirittura uno screenshot immortala il Saiyan mentre sprigiona un’aura azzurra particolarmente vasta e capace di travolgere tutti i combattenti vicini, inclusi i gemelli C-17 e C-18 che nell’episodio #117, una volta terminata la spettacolare battaglia in corso, interverranno in sua difesa contro le guerriere rimaste al Secondo Universo.



Ma come si concluderà l'acceso scontro finale fra i Super Saiyan del Sesto e del Settimo Universo? Goku verrà nuovamente sconfitto (ma non eliminato) o il rarissimo power-up gli consentirà di avere la meglio persino sulla fusione fra Kale e Caulifla? In attesa di scoprire le sorti del nostro beniamino, vi riproponiamo la recente sinossi della puntata di domani, la quale anticipava per giunta un altro pericoloso sviluppo: il risveglio di Jiren, il mastodontico Pride Trooper che già una volta ha messo al tappeto il principale difensore della "nostra" Terra!

“Nonostante la trasformazione in Super Saiyan Blue, Goku è stato respinto da Kefla! Nel momento più critico, ecco però manifestarsi l’Ultra Istinto! Goku riesce a capovolgere le sorti dello scontro grazie all’Ultra Istinto! Dopodiché Jiren, il guerriero più forte e che ha già sconfitto Goku durante l’incontro precedente, mostra un rinnovato interesse verso il power-up di Goku!"