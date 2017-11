Dragon Ball Super: disponibili le prime immagini in anteprima dell'episodio 117

Come ogni sabato, Toei Animation ha rilasciato le prime immagini in anteprima del nuovo episodio di Dragon Ball Super che potremo visionare domattina. Come confermato dal trailer e dagli spoiler rilasciati durante la scorsa settimana, le immagini confermano un nuovo scontro fra il Secondo ed il Settimo Universo!

Attenzione possibile Spoiler

Disponibili in calce all’articolo, gli screenshot ci mostrano infatti una C-18 particolarmente adirata, che con tutta probabilità, dopo aver “salvato” Goku dall’eliminazione, sfogherà la propria collera sulla rotonda Ribrianne. Diversamente da quanto rivelato di recente dagli spoiler, la suddetta guerriera non sarà però l’unica esponendo del Secondo Universo a prendere di mira un Goku nuovamente esausto: un’immagine ce lo mostra infatti circondato da Zarbuto, Zirloin e Rabanra - che come sappiamo saranno sconfitti soltanto nell’episodio #118 della prossima settimana, scatenando la furia del terribile Freezer.



L’ultime immagine rilasciata, infine, ci mostra Vegeta incassare un pugno in faccia da quello che sembra essere Katopesla del Terzo Universo. Riuscirà l’orgoglioso Principe dei Saiyan a scatenare il proprio Ultra Istinto o sarà sopraffatto dall’autoproclamato “Poliziotto della Giustizia”?



La situazione appare sempre più critica per il Secondo Universo, che questa settimana potrebbe perdere ben due dei suoi cinque lottatori rimasti. Che l'universo amministrato da Lord Mosco stia per essere cancellato dai due Zeno?