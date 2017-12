Dragon Ball Super: disponibili le prime immagini in anteprima dell'episodio 119

Mentre la scorsa settimana abbiamo assistito alla tragica fine di ben due universi, la puntata #119 di Dragon Ball Super , che sarà trasmessa durante la notte, vedrà entrare in azione una squadra che nel corso del Torneo del Potere non si è particolarmente distinta, finora. Di quale universo si tratterà?

Attenzione possibile Spoiler

Visionabili in calce all’articolo, i nuovi screenshot rilasciati nelle ultime ore da Toei Animation e FujiTV confermano che dopo l’eliminazione del Secondo e Sesto Universo, sarà il Quarto Universo di Lord Quitela a “intrattenere” i Saiyan ancora in gara. Sebbene sette guerrieri del Dio della Distruzione siano già stati sconfitti, il "topastro giallo" può ancora contare sul minuscolo Shantsa e su due guerrieri invisibili che, secondo gli spoiler più recenti, riusciranno ad eliminare persino un guerriero del Settimo Universo.



Intanto, lo scontro fra il poliziotto spaziale Katopesla ed il Principe dei Saiyan Vegeta continua! Almeno finché uno dei due insettoidi invisibili non deciderà di immischiarsi nel combattimento... Come reagirà Vegeta dinanzi ad una minaccia invisibile? Conoscendo il suo temperamento, il Saiyan potrebbe arrivare a distruggere persino una vasta porzione di arena pur di sconfiggere l'avversario, soprattutto ora che appare alquanto determinato ad usare le Super Sfere del Drago per mantenere la promessa fatta al giovane discepolo Cabba.