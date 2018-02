Dragon Ball Super: disponibili le prime immagini in anteprima dell'episodio 126!

Poche ore ci separano ormai dall’episodio 126 di, e nel frattempo, puntuali come ogni settimana, hanno rilasciato in rete quattro screenshot tratti dalla nuova puntata. Lo scontro sta per intensificarsi ulteriormente!

Intitolata “Supera anche un Dio! Il colpo mortale di Vegeta!”, la prossima puntata costringerà il Principe dei Saiyan a giocare una carta potenziale letale. Qualora abbiate visto lo scorso episodio, saprete ormai che il Torneo del Potere è agli sgoccioli e la situazione per il Settimo Universo appare alquanto critica. Sebbene al team di Lord Beerus siano rimasti quattro guerrieri, i due avversari rimasti sono lo spaventoso Jiren il Grigio ed il compagno Toppo, che proprio la settimana scorsa è diventato un Dio della Distruzione.



Deciso a superare Jiren, Vegeta subirà tuttavia l’offensiva dello stesso Toppo, che domenica scorsa ha facilmente messo al tappeto Freezer, senza però eliminarlo (grazie al provvidenziale intervento di C-17). Visionabili in calce all’articolo, gli screenshot ci mostrano un determinato Vegeta dar sfogo a tutta la sua potenza, mentre Toppo si preparare a lanciare un colpo energetico di proporzioni spaventose!



Goku, invece, è immortalato con le spalle al muro, e sembra che la situazione lo costringerà a regredire nuovamente al suo “livello base”. Chi sarà, secondo voi, il prossimo combattente eliminato dalla competizione?