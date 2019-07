Dragon Ball Super: disponibili le scan del capitolo 50

L'ultimo capitolo di Dragon Ball Super ci aveva lasciato con le premesse di un nuovo scontro tra Goku e Vegeta contro Moro. Grazie all'aiuto di Merus che ha riportato l'antagonista sul pianeta Namek, ora i due Saiyan possono liberare il loro pieno potere sulla terraferma, ma le scan del capitolo 50 rivelano qualcosa di inaspettato.

La fonte che ha condiviso il capitolo in anteprima è stato l'account Twitter @DBSuperFrance, che ha pubblicato tutte le tavole in anteprima. Tuttavia le pagine non sono neanche in francese, mantenendo l'originale scrittura nipponica, quindi possiamo solamente supporre gli sviluppi narrativi di questo capitolo orientandoci con le immagini.

Ciò che balza subito all'occhio è una nuova location galattica in cui pare che siano prigionieri numerosi criminali. Per qualche motivo riescono ad evadere, arrivando sul pianeta Namek per ingaggiare una battaglia contro Goku e Vegeta. Tra di loro c'è un individuo che ha una particolare somiglianza con Hit ma potrebbe essere solamente un caso.

Questi guerrieri sconosciuti si lanciano contro i due Saiyan che all'inizio riescono a tenere botta, finendo poi per incassare qualche colpo a causa della loro entità numerica. Nel corso della battaglia Goku ricorre a diverse trasformazioni, dal Super Saiyan normale fino ad arrivare al God e perfino al terzo livello.

Ad aiutare i nostri eroi arrivano finalmente Merus e Jaco, e verso la fine del capitolo vediamo Vegeta teletrasportarsi in una navicella guidata da uno strano individuo simile a Jaco per fattezze. Il Saiyan sta per colpire l'individuo, ma per interpretare al meglio la scena è necessaria la lettura della linea di dialogo. Potrebbe trattarsi, tuttavia, del responsabile dell'evasione.

Ciononostante sembra che questi guerrieri siano alleati di Moro, quindi lo stregone potrebbe aver espresso come terzo desiderio di liberare tutti i prigionieri galattici. Staremo a vedere. Vi ricordiamo che il capitolo uscirà alle 17 sulla piattaforma web di Shueisha, Manga Plus.

Avete visto la cover in anteprima del volume 10? Inoltre è stato annunciato che Toyotaro disegnerà delle pagine extra per il GuideBook di Dragon Ball Super.